Od lat mieszka w vanie. Zdradził, jak zarabia na takie życie

"Mamy działalność związaną z podróżami. Tworzymy różnego rodzaju treści do netu, na zamówienie innych firm, mamy spotkania autorskie po powrocie do kraju, pracowaliśmy w radiu, pisaliśmy felietony. Ciągle szukamy nowych zleceń, i to jest zarówno plus, jak i minus" - czytamy w relacji na Instagramie.