Oczarowała fotką. Niewybredny komentarz Mateusza z "Rolnika"

Trwająca obecnie 7. edycja show zapewne przejdzie do historii jako jedna z najbardziej dramatycznych. Co więcej, można spokojnie zakładać, że kilku uczestników programu przez dłuższy czas będzie mogło się cieszyć popularnością w mediach społecznościowych. Do takich osób zdaje się należeć Martyna, była kandydatka Dawida Nowety .

Te pary rozstały się po udziale w "Rolnik szuka żony"

Interesującą sprawą jest to, że fotkę Martyny skomentował Mateusz, czyli były kandydat Magdaleny. "Słodko, jakbyś była owocem to byłabyś truskaweczką. A jakbyś była warzywem to odwiedzałbym Cię codziennie w szpitalu. Sorki, musiałem, pls dont delete me" – napisał w swoim pierwszym komentarzu.