Dawid z "Rolnika" przegląda listy od fanek. Znalazł już to szczęście?

"Rolnik szuka żony" to program, który zyskał popularność i zaskarbił sympatię wielu widzów. Dzięki reality show uczestnicy mogą znaleźć prawdziwą miłość. Na początku odbierają listy kandydatów, a później goszczą ich w swoich domach. Dzięki temu mają szanse na nawiązanie bliskich relacji.

W ostatnim odcinku nie zabrakło łez. Dawid Noweta wzruszył się w programie . Martyna zdecydowała się opuścić gospodarstwo i wrócić do domu. Rodzice uczestnika nie potrafili zrozumieć, dlaczego tak się stało, a sam Dawid żałował, że nie porozmawiał szczerze z dziewczyną.

Dawid Noweta przegląda listy. Co tam znajdzie?

To prawdopodobnie listy, które uczestnik dostał od dziewczyn na początku "Rolnik szuka żony". Być może szuka w nich kobiety, którą przeoczył za pierwszym razem? Przypominamy, że Magda, jedyna kobieta wśród rolników tej edycji, po odesłaniu kandydatów do domów, sięgnęła po listy raz jeszcze. Tam znalazła Kubę, z którym jest już po kilku randkach. Dawid widząc to w tv, pewnie sam postanowił dać sobie drugą szansę. Trzymamy kciuki!