Obrzydliwy pasek "Wiadomości". Kolejna granica została przekroczona

Brzmiał on "50 twarzy pani Joanny". W ten sposób TVP doszczętnie strywializowała dramatyczną sprawę. Pasek to oczywiście "subtelne" nawiązanie do polskiego erotyku, który choć bił rekordy sprzedaży (książka) i oglądalności (Netflix), to zebrał miażdżące recenzje, stając się synonimem kiczu, wulgarności i tandety.