Obrady sejmu coraz mniej popularne. Spadła oglądalność "Sejmfliksa"

Jak donosi portal wirtualnemedia.pl, dane z serwisu monitorującego ruch na YouTube pokazują, że w ciągu ostatnich 28 dni liczba wyświetleń na kanale Sejmu wyniosła 3,35 mln. To oznacza spadek miesiąc do miesiąca o ponad 35 proc. W zestawieniu kwartalnym liczba odsłon spadła o ponad połowę - do 15,9 mln.