Obiecali mu, że zagra. Chory gwiazdor został z niczym

Ci pierwsi, oglądając serial, mogli poczuć się wyjątkowo podle, bo byli przekonani, że powrót do świata stworzonego przez Rona Howarda i George'a Lucasa przyniesie im wiele satysfakcji. Tymczasem w tym infantylnym serialu po baśniowych, awanturniczym uniwersum nie pozostał żaden ślad. Jeśli chodzi o umiejętność wykorzystania zalet pierwowzoru, śmiało można go porównać do "Wiedźmina" Netfliksa.