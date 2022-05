"Obi-Wan Kenobi". Miał być wielki powrót po 17 latach. Początek nie zachwyca

To nie jest ten sam jowialny mistrz Jedi, którego znamy z poprzednich części. Nie używa mocy, nie ma przy sobie miecza świetlnego, a sam jawi się jako zdystansowany człowiek, który swoje przeszedł i nie zamierza się już dłużej wychylać. Kenobi stracił dawną nadzieję, do dziś mierzy się z koszmarami wywoływanymi przez wydarzenia z trzeciej części, a do tego jest w swoich zmaganiach zupełnie sam. Jego walka została przegrana.