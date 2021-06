O siostrach Giegżno mówi się coraz więcej. "Mam nadzieję, że staniemy się jak Popławskie"

Matylda: Emma powoli zarażała mnie pasją do aktorstwa. Nie byłam tego świadoma, ale kiedy obserwowałam ją i jej miłość do tego, co robi, sama się w tym zakochałam. Rzeczywiście, już przed serialem zdawałam do szkoły teatralnej, ale nie podchodziłam do tego zbyt poważnie. Cały czas się jeszcze zastanawiałam, jaką drogę wybrać. Szansa zagrania Gabi w "Klangorze" otworzyła mi oczy. Dostałam znak od świata, że to jest to, co chcę robić.