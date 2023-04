Numer jeden w Polsce. "Skradzione serce" - propozycja tylko dla dorosłych widzów

"Skradzione serce" to kolumbijska produkcja zrealizowana przy współpracy z argentyńskimi oraz meksykańskimi firmami. Pod względem realizacji i scenariuszowych zawiłości niewiele różni się od południowoamerykańskich telenowel znanych z polskiej telewizji. To, co ją wyróżnia, to śmiałe sceny erotyczne, których twórcy nie szczędzili widzom w pierwszym sezonie.