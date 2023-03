"Sex/Life". Hit o kobiecych pragnieniach. Życie erotyczne zaczyna się dopiero po 40-stce

W wywiadzie dla "New Beauty" Sarah Shahi została zapytana czy sytuacja życiowa, w jakiej znalazła się bohaterka serialu jest w jakimś stopniu obrazem kobiety we współczesnym świecie. "Billie ma 40 lat. To taki moment w życiu, w którym może się wydawać, że pewne wiele rzeczy mamy już za sobą i nie ma do nich powrotu. W pewnym sensie trudno się z tym nie zgodzić. Z drugiej jednak strony, wiele osób uważa, że życie erotyczne zaczyna się dopiero po czterdziestce. Dlaczego nie miałaby być to prawdą? Ludzie są wówczas mniej zabiegani, dzieci są starsze, mają dla siebie więcej czasu. To ma sens" – odpowiedziała Shahi.