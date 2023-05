Hit Netfliksa w Polsce. Pierwszy odcinek wciska widzów w fotel

Szkoda, że Netflix nie udostępnia szczegółowych wyników oglądalności. Można by było dowiedzieć się z nich, który serial jest oglądany przez widzów do końca, a który porzucany jest gdzieś po drodze. Hiszpańska "Niema cisza" należy chyba do tych produkcji, które dużo osób zaczyna oglądać, ale niewiele jest w stanie dobić do brzegu.