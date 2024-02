Nr 1 na Netfliksie w Polsce. Widzowie utyskują na serial

Internauci krytykują - ich zdaniem - nieudolne efekty specjalne i zmiany w fabule. "Jeśli macie możliwość obejrzenia oryginału, to lepiej właśnie to sobie włączcie" - można przeczytać na X. Inna osoba zaznaczyła, że "Awatar" to piękna historia pełna lekcji życia i wspaniałych postaci, ale jeśli ktoś chce obejrzeć "rozwodnioną wersję z okropnym CGI, to taki jest remake". Ktoś inny pisze: "Aktorska wersja została dosłownie zarżnięta", ale są też głosy kompletnie przeciwne: "ludzie narzekający na efekty specjalne w netfliksowym 'Awatarze' są nieprzytomni. To naprawdę wygląda dobrze".