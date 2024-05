Nowy "Wiedźmin" już się kręci. Są pierwsze fotki

- Pisaliśmy do siebie e-maile, wymienialiśmy się ulubionymi cytatami z książek i takimi rzeczami. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas był w stanie doradzać mu, jak grać Geralta, on się w to bez reszty angażuje. Jego reżim treningowy jest szalony, a dodatkowo pochłania wszystkie tomy o Wiedźminie - powiedział Joey Batey, czyli serialowy Jaskier, w rozmowie z GamesRadar+.