Nowy uśmiech Agnieszki Dygant jest wart majątek. Nie zgadniecie, ile wydała na zęby

Agnieszka Dygant rozpoczęła swoją aktorską karierę już pod koniec lat 90. Jednak na swoją popularność musiała chwilę poczekać, bo do 2005 r. To wtedy właśnie pojawił się pierwszy sezon serialu "Niania". Rola Frani Maj, która przypadkowo otrzymuje pracę opiekunki do dzieci, okazała się tą wyczekiwaną przepustką do kariery. Potem zagrała m.in. w "Prawie Agaty", "Botoksie" czy serii "Listy do M.".