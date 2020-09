Nowy serial sci-fi "Spides": tajemniczy narkotyk opanowuje miasto. Kto za tym stoi?

Akcja serialu toczy się we współczesnym Berlinie. Jego bohaterka, Nora (Rosabell Laurenti Sellers znana z roli Tyene Sand w serialu "Gra o Tron"), budzi się ze śpiączki, w którą zapadła po zażyciu tajemniczego narkotyku. Kobieta nie pamięta swojego wcześniejszego życia. Tymczasem miejscowy policjant David Leonhart (w tej roli Falk Hentschel znany z "Legends of Tomorrow) i jego partnerka Nique Navar (Florence Kasumba( "Avengers: Wojna bez granic" ,"Czarna Pantera" ,) wpadają na trop tego samego narkotyku, który ma związek z licznymi zaginięciami nastolatek. Nora chce dojść, co jej się przydarzyło i w toku swojego śledztwa odkrywa przerażający spisek o znacznie większym zasięgu, niż sądziła.