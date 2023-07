Nowy serial ma tyle scen seksu, że trzeba było zatrudnić dwóch koordynatorów intymności. Co to za produkcja?

Przypomnijmy, że koordynator intymności na planie odpowiada za to, by aktorzy grający daną scenę czuli się komfortowo i bezpiecznie. Razem z nimi oraz reżyserem omawia to, co mają zagrać, jak ma być to widoczne na ekranie i kto ma być obecny na planie. Rola takiego koordynatora została ostatnio wyśmiana w serialu "Idol". Gdzie mężczyzna chcący mieć pieczę nad sesją zdjęciową głównej bohaterki zostaje zamknięty w łazience, by "nie przeszkadzał".