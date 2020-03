Nowy program w TVN Style. "Walka na kilogramy” pokaże jak schudnąć i zmienić życie na lepsze

Epidemia nadwagi i otyłości zatacza coraz szersze kręgi. Telewizja TVN Style postanowiła to wykorzystać - pomóc trzem osobom, które borykają się z dodatkowymi kilogramami i pokazać, że metamorfoza możliwa jest w każdej życiowej sytuacji.

W TVN Style zadebiutuje nowy program z udziałem trójki zwykłych ludzi. To, co łączy ich wszystkich to walka z nadwagą i słabość do jedzenia. W programie widzowie będą mieli okazję prześledzić ich 5-miesięczne zmagania ze zmianą nawyków żywieniowych. Każdy z nich będzie mógł liczyć na wsparcie specjalistów z zakresu medycyny, dietetyki oraz sportu. Specjaliści skomponują dietę i trening dostosowany do trybu życia konkretnej osoby i razem z nimi będą monitorować postępy.