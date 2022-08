Nowy hit Netfliksa. Przebój numer jeden w Polsce

Brian Lowry z CNN.com zwraca uwagę, że choć, na szczęście, odcinki serialu są bardzo krótkie (trwają około 30 minut), to i tak trudno powstrzymać się od oglądania serialu na przyśpieszonych obrotach. "To problem większości produkcji Netfliksa. Mają scenariusz na 2-3 odcinki, który rozciągają do granic bólu i poza granice wytrzymałości widzów" – twierdzi recenzent.