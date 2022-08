Adamczyk podbija świat. Pojawi się w kolejnym hollywoodzkim hicie?

Widziamy na nim ekran telefonu komórkowego bohaterki serialu, na którym pojawiają się wiadomości z TikToka. Jedna z nich (o treści "She Hulk is hot, bro") napisana została przez użytkownika o nicku TrkSuit22, który nawiązuje do pewnego ugrupowania z serialu "Hawkeye". Kluczową postacią Tracksuit Mafia był Tomas, w którego wcielił się Piotr Adamczyk.