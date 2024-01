Nowe zarzuty wobec Nigela Lythgoe. Klepanie po pośladkach i coś znacznie więcej

W grudniu ub.r. Paula Abdul wniosła do sądu sprawę przeciwko Nigelowi Lythgoe, zarzucając mu dwukrotną napaść seksualną. Do pierwszej z nich miało dojść 20 lat temu przy okazji kręcenia "American Idol". Producent wsiadł do windy razem z gwiazdą, przycisnął ją do ściany, zaczął obmacywać i obleśnie całować. Po raz drugi mężczyzna próbował wymusić seks na piosenkarce w 2015 r., kiedy oboje pracowali przy "You Can Dance".