Paula Abdul twierdzi, że padła ofiarą molestowania seksualnego. Dramatyczny opis zdarzeń

Do drugiego ataku producenta na artystkę doszło w 2015 r. Oboje pracowali wówczas przy "You Can Dance". Abdul została zaproszona do domu Lythgoe na kolację, żeby omówić sprawy biznesowe. Po posiłku oboje przesiedli się na kanapę, gdzie mężczyzna próbował namiętnie pocałować towarzyszkę, sapiąc jej do ucha, że byłaby z nich fantystyczna "power couple". Kobieta odrzuciła zaloty i uciekła.