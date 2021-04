Nowe reality show już wzbudza kontrowersje. A Netflix nie nakręcił jeszcze odcinka

Gigant streamingowy obiecuje, że zobaczymy m.in. walki i zawody miłosne. Zapewnia przy okazji, że program jest listem miłosnym do Byron Bay. W te słowa nie wierzą jednak mieszkańcy, którzy już zaczęli borykać się z konsekwencjami szybko rosnącej popularności. I to wszystko jeszcze przed emisją jakiegokolwiek odcinka na platformie. Postanowili zadziałać. Około 100 surferów popłynęło we wtorek w morze, tworząc symbol anulowania u wybrzeży miasta w nadziei, że Netflix zrobi to samo z "Byron Baes".