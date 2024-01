Nowe prowadzące "Panoramę". Stacja ujawniła dwa nazwiska

Do grona prowadzących "Panoramę" dołącza również druga dziennikarka, Ewa Gajewska. Do tej pory związana była z Wydarzeniami 24 (Polsat). Tę informację potwierdził sam Jarosław Kulczycki: "Od kwietnia dołączy do nas Ewa Gajewska z Polsatu i to będzie komplet. Od początku była planowana do ‘Panoramy’".