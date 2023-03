Nowakowska zaczęła mówić o chłopaku Dody. "Zachowaj swoje komentarze dla siebie"

Ku zaskoczeniu wielu Doda w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się w różnych mediach. Jesienią można było oglądać ją na antenie Polsatu i to nie tylko na muzycznych imprezach, ale i we własnym show "Doda. 12 kroków do miłości". Ostatnio rękę na zgodę wyciągnęła też do niej stacja TVN. Ale wokalistka postanowiła wybrać promocję w niedzielnym wydaniu "Pytania na śniadanie".