Doda jednak nie pojawi się w "Dzień Dobry TVN". Stacja postawiła warunek nie do przyjęcia

- Kochani, no wiem, że Marcin Prokop zaprasza mnie do "Dzień dobry TVN", by zadać kłam tym pomówieniom, że niby mam tam bana od dziesięciu lat, że w ogóle jak mogłam się tak poczuć i wyimaginować sobie to w głowie. Oczywiście, bardzo chętnie, czekam na zaproszenie! 5 marca mam premierę nowego singla. Zapraszam do zaproszenia mnie. "Dzień dobry TVN", bądźcie słowni - mówiła Doda w transmisji na żywo na Instagramie.