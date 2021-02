Nowakowska poszła na randkę. Po drugiej stronie siedział... uczestnik show

Ida Nowakowska to bez wątpienia gwiazda Telewizji Polskiej. Tancerka i prezenterka od dłuższego czasu promuje swoją twarzą wiele programów TVP ("Dance dance dance", "Pytanie na śniadanie", "Ameryka da się lubić"). Jest także jedną z prowadzących popularnego programu TVP2 – "The Voice Kids" .

Młoda gwardia w TVP zastępuje dotychczasowe gwiazdy

Na spotkaniu Nowakowska pytała Piotrka o to, czy ma już dziewczynę. – Jeszcze nie mam dziewczyny, ale pani jest cudowna – odparł chłopiec. Dziesięciolatek nie tylko dobrze poradził sobie w rozmowach z gwiazdą TVP, ale także na scenie, gdzie zaśpiewał utwór "Dom" Cleo. Piosenkarka była bardzo zadowolona z jego występu. W pewnym momencie nawet do niego dołączyła i ostatecznie wzięła go do swojego zespołu.