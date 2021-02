Cleo popłakała się podczas programu. Co ją tak wzruszyło?

W wywiadzie z "Party" wyznała, skąd u niej takie reakcje: – Płaczę, bo dzieciaki bardzo mnie wzruszają. Sama przeszłam długą drogę, by spełnić muzyczne marzenia, dlatego chciałabym przekazać im wiedzę i może pokazać "drogę na skróty" do sukcesu.

Piosenkarka wie, co mówi, bo kiedy była w liceum i na studiach, brała udział w różnych konkursach. Śpiewała także podczas eliminacji do "X Factora", ale nie przeszła do drugiego etapu. – Nie byłam wtedy gotowa, by wypuścić z siebie zwierzę sceniczne. Dopiero dziś doceniłam swoją wrażliwość i delikatność. Polubiłam to w sobie, nawet fakt, że wszystkim bardzo się przejmuję. Zrozumiałam, że moja słabość może być też siłą – powiedziała.