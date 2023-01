Nowakowska doznała urazu w programie TVP. Co z jej powrotem do pracy?

Nowakowską czekają kolejne badania, ale jest dobrej myśli co do swojego zdrowia. - Antybiotyk bardzo mi pomaga, czuję się o wiele lepiej, na szczęście ten wielki ból mija. W poniedziałek idę ponownie do okulisty, więc będę wiedziała, czy erozja rogówki prawidłowo się goi - wyjawiła. - Tak czy inaczej wracam do "Pytania na śniadanie" we wtorek i nie mogę się doczekać spotkania z widzami i podziękowania za troskę! Raz jeszcze powtórzę, że jestem niezwykle wdzięczna za to, jak wiele ludzi się o mnie martwiło i modliło - dodała.