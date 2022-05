Nowa prezenterka Polsatu. Widzowie mogą już ją kojarzyć

"To już oficjalne! Dołączam do zespołu Polsat Games. Jestem tak podekscytowana, że trudno mi nawet powiedzieć jak wielka przygoda na mnie czeka! Dołączam do absolutnie genialnego zespołu ludzi pełnych pasji. Już dziś możecie obejrzeć pierwszy odcinek z serii opowiadającej najciekawsze historie związane z European Masters. PS. Oczywiście nadal pozostaje częścią zespołu Wydarzenia24, gdzie możecie oglądać moja prognozę pogody" - napisała na Instagramie.