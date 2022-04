Była reporterka TVP przechodzi do konkurencji. Zasłynęła materiałem o zmyślonym projektancie

Kwiecień to dziennikarka doskonale znana w mediach. Wszystko z racji jej wcześniejszej pracy dla TVP, gdzie związana była z TVP Sport oraz "Wiadomościami". To właśnie ona jest współautorką słynnego materiału "Wiadomości" z czerwca 2020 r. o Christianie Paulu, amerykańskim projektancie mody, który w samych superlatywach oceniał styl Agaty Kornhauser-Dudy. Internauci szybko odkryli wtedy, że Paul to postać zmyślona na potrzeby TVP. W jego rolę wcielił się Polak, który z modą nie ma nic wspólnego.