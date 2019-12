Norweska poczta szydzi z Bożego Narodzenia. "Zróbcie to samo z Mahometem"

Miała wyjść zabawna reklama na Boże Narodzenie, a wyszło szyderstwo z wiary katolickiej. Według Poczty Norweskiej Jezus nie był synem Boga, ale… listonosza.



Ostatnie tygodnie roku tradycyjnie obfitują w wysyp reklam nawiązujących tematyką do świąt Bożego Narodzenia. Nie inaczej było w przypadku Posten Norge. Norweski odpowiednik Poczty Polskiej należy do Ministerstwa Transportu i Komunikacji i ma monopol na dostarczanie niewielkich przesyłek listowych. Jak Poste Norge zachęca w telewizji do wysyłania kartek bożonarodzeniowych? Obrazoburczą reklamą uderzającą w katolicki dogmat.

Po dotarciu do domu adresatów listonosz nie może oderwać wzroku od Maryi, która otwiera mu drzwi i rzuca zwykłe "cześć". To spotkanie nie kończy się jednak na krótkiej wymianie grzeczności.

Kolejną scenę otwiera napis "9 miesięcy później", gdy Maryja i Józef znajdują się w stajence razem z nowo narodzonym dzieckiem. Józef uśmiecha się do młodej mamy, która z wyraźnym grymasem spogląda na rudowłose niemowlę. "Dziwnie" podobne do listonosza, który pojawia się w ostatnim ujęciu, kiedy jedzie dumnie wyprężony na swym osiołku.