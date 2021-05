Krytykują go za pracę w TVP. Zdradził, jak reaguje na docinki

Norbi, czyli Norbert Dudziuk, zasłynął przed laty hitem "Kobiety są gorące". Wakacyjny przebój z końca lat 90. otworzył mu nie tylko drzwi do muzycznej kariery, co show-biznesu. Charyzmatyczny wokalista, który jeszcze zanim zyskał ogólnopolską sławę, pracował dla lokalnego Radia Olsztyn, szybko trafił do telewizji. Najpierw do regionalnego oddziału TVP, a później do teleturniejów na antenie TVN czy TVN Gra. Od jesieni 2018 r. Norbi znów współpracuje z TVP.