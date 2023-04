"Nocny agent" w netfliksowej czołówce. Warto obejrzeć? Znamy odpowiedź

"Nocny agent" to nie jest przełomowa telewizja, z całą pewnością nie jest to też tytuł, o którym będzie się mówiło i w gorączce analizowało pojawiające się w nim wątki. To solidna porcja rozrywki dla wielbicieli politycznych thrillerów i łamigłówek spod znaku Johna Le Carré'a, choć zdecydowanie mniej skomplikowanych, ale przede wszystkim wspomnianego już "24", "Jacka Ryana" czy "Bodyguarda". To tylko tyle i aż tyle.