Nikt się jej tam nie spodziewał! Spektakularna Kate na Eurowizji

W sobotę miliony widzów śledziło 67. finał Eurowizji. Oczy Polaków były skierowane na Blankę, która nie miała łatwej drogi do tegorocznego konkursu i chyba nie trzeba przypominać, co przeszła w trakcie i chwilę po polskich preselekcjach. Blanka dostała się do półfinału. Podczas sobotniego decydującego występu zaprezentowała się całkiem nieźle, nie zmieniając nic w krytykowanej przez wiele osób oprawie.