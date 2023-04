Niezręczna rozmowa w "Pytaniu na śniadanie". Prowadzący popełniali gafę za gafą

Dobrą chwilę zajęło prowadzącym, żeby obstawać przy swoim. W końcu zaproszona do programu DJ-ka wskazała dobitnie, że nie mają racji. - To nie jest ta impreza. Jeśli dobrze mówić, to jest ta impreza, która się odbyła, to był po prostu dancing jakiś. Oni dawali jakieś wideo, spoty, ja na to nie zwracałam uwagi - wyjaśniła.