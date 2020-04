Nieudany żart. Franek Rumak oburza się na komentarze

Prima Aprilis dla wielu celebrytów okazało się świetną okazją do wkręcania swoich obserwatorów. Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak postanowili zażartować, że spodziewają się dziecka. To było jednak przewidywalne i z całą pewnością nie przebili swojego kolegi z programu. Franek Rumak przyznał bowiem, że jest homoseksualistą. "Wspominałem już, że od dawna pracowałem w Stanach… Wyjeżdżałem regularnie, w mojej grupie zawsze byli tylko faceci. W domkach mieszkałem z kumplami, przez długie lata to oni byli ze mną 24/7. Znali mnie jak nikt wcześniej, zastępowali mi rodzinę, która była daleko, przyjaciół, których zostawiłem w Polsce i… dziewczyny, których w naszym środowisku nie było… Zrozumie to tylko ktoś, kto znalazł się w podobnej sytuacji. Nie mam więcej słów. K. Przepraszam, ze tak długo Cię raniłem i nie dopuszczałem do siebie myśli o tym, kim naprawdę jestem. Obiecuję, że to wszystko naprawię" - napisał. Szybko pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. Obserwatorzy nie popierali dowcipu Franka. Wręcz przeciwnie.