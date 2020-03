Franek Rumak nie odpuszcza. Fani krytykują: "Staraj się lepiej weryfikować informacje"

Franek Rumak nie daje o sobie zapomnieć. Medialna burza wokół jego rozstania z Mariettą trwa i wydaje się, że uczestnikowi "Love Island" jest to na rękę. Niestety, co potwierdzają fani, nie weryfikuje dokładnie informacji, na których potem bazuje tworząc swoje posty i uderzając nimi w byłą partnerkę.

To miało być spokojne rozstanie, bez publicznego prania wszelkich brudów. I choć to zapewnienie padało z obu stron, Franek Rumak nie potrafił dotrzymać słowa. Jego post dotyczący udziału w "Love Island. Wyspa miłości" oraz związku, jaki tam powstał wywołał ogromne kontrowersje. Rumak nie popisał się – nie było to rozstanie z klasą, lecz on nie dał sobie wmówić, że robi coś nie tak. W błyskawicznym tempie kasował negatywne komentarze. Na jaw wychodziło coraz więcej niewygodnych faktów, jednak, zamiast się od nich odnieść, Rumak wolał chwalić się swoją nową dziewczyną.