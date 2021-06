Niespodziewane oświadczenie Górniak. "Wewnętrzna batalia"

To wielki coś zarówno dla fanów "The Voice of Poland", miłośników głosu Edyty Górniak, ale też TVP, która straciła jedną z bardziej medialnych twarzy show. Przypomnijmy, że piosenkarka była związana z programem z przerwami od 3. edycji, zasiadając w jury cztery razy. O trudnej decyzji Edyta Górniak poinformowała na FB i Instagramie, gdzie pisze o "wewnętrznej batalii". Sugerując tym samym, że decyzja nie należała na pewno do najłatwiejszych.