Niespodzianka! Justin Timberlake na dodatkowym koncercie w Polsce

Najnowsza płyta artysty jest promowana singlem "Selfish". Album zatytułowany "Everything I Thought It Was" pojawi się w sklepach i sieci już 15 marca. 29 kwietnia Justin Timberlake ruszy w światową trasę koncertową The Forget Tomorrow World Tour, która rozpocznie się od koncertu w Vancouver. Muzyk da także koncert w Polsce w Krakowie 26 lipca.