Justin Timberlake w Polsce. Ile trzeba zapłacić, by usłyszeć "Sexy Back" na żywo?

Czy Timberlake'a trzeba przedstawiać? To jedno z najgłośniejszych nazwisk w świecie muzyki pop. Były wokalista boybsandu 'N Sync od blisko 30 lat łączy występy na scenie z karierą aktorską. Od 2002 r. wydał sześć albumów solowych, ostatni "Man of the woods" ukazał się w 2018 r. Na kilka lat odłożył mikrofon, by zająć się bardziej karierą w świecie filmu, ale wygląda na to, że długo nie mógł wytrzymać bez koncertowania i nagrywania nowych kawałków.