Niesłusznie oskarżono ją o brutalne morderstwo. Historia Amandy Knox znów zostanie zekranizowana

Teraz historia ponownie trafi na ekran. Hulu zapowiedziało realizację miniserialu na jej podstawie. W roli głównej zobaczymy Margaret Qualley. Twórczynią serialu jest K.J. Steinberg ("This Is Us", "Plotkara"). Jak donosi "The Hollywood Reporter", serial będzie oparty na "prawdziwej historii Knox, która została niesłusznie skazana za morderstwo swojej współlokatorki Meredith Kercher i jej 16-letniej odysei ku wolności".