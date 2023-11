Niemieckie rozliczenia z wojną. Disney+ wypuścił serial "W niemieckim domu"

- To, co mówi matka Evy przed sądem jest autentycznym zeznaniem, które zapożyczyłam z archiwów. Jedna z Niemek, która zeznawała, powiedziała, że [...] jedyną niedogodnością było to, że czasami śmierdziało i trzeba było zamknąć okna. Obóz zapamiętała też jako miejsce, gdzie chodziła do fryzjera, bo tam dobrze strzygli. Ona po prostu nie przyjmowała do wiadomości, do jakich tragedii dochodziło pod jej nosem - mówiła Anette Hess w rozmowie z PAP.