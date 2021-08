Niemal powaliła go fala. To nagranie z 67-letnim reportem wstrząsnęło internetem

Roker nie przejął się tą krytyką. Wyjaśnił też, dlaczego to zrobił. – Zgłosiłem się na ochotnika, aby to zrobić. To jest moja praca od 40 lat. Ja i wszyscy pracownicy stacji zawsze upewniamy się, że jesteśmy bezpieczni. Nie zrobimy niczego, co naraziłoby nas na niebezpieczeństwo. Chociaż kocham pogodę i NBC, nie zamierzam ryzykować życia – powiedział w programie "The Sunday Show with Jonathan Capehart".