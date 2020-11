Nie musiał jej długo namawiać. Program był dopiero początkiem

Jak zdradził gazecie "Fakt", namówił Wieniawę do udziału we wspólnym musicalu, podkreślając, jak dobrze im się razem pracuje.

– To by była dla nas wymarzona praca, bo dotarliśmy się niesamowicie szybko, niektórym to zajmuje lata, żeby wyrobić sobie taką relację, a my od stycznia staliśmy się najlepszymi przyjaciółmi - ujawnił Terrazzino. - Zdradzę, że już zaczęliśmy coś tam kombinować, żeby taki musical z nami powstał, choć nie mogę jeszcze zdradzać szczegółów. Julka to zdolna bestia i wiem, że praca przy takim projekcie sprawiłaby jej dużo radości – wyznał taneczny partner Wieniawy.