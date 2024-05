Niefortunna sytuacja w finale. Zwycięzca zniszczył statuetkę na scenie

Zwycięstwo po raz pierwszy w historii konkursu wyśpiewała osoba niebinarna. Reprezentant Szwajcarii, Nemo, wykonał kawałek "The Code", traktujący o zmaganiach piosenkarza w poszukiwaniu własnej tożsamości. Artysta uzyskał łącznie 591 punktów, wyprzedzając na podium Ukrainę i Chorwację. To do niego powędrowała szklana statuetka w kształcie mikrofonu.