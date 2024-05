Finał Eurowizji 2024. Wulgaryzmy podczas występu hiszpańskich wykonawców

Już wiem, że jestem czarną owcą

Tą niezrozumianą, tą kamienną

(...).

Jeśli wyjdę sama, to ja jestem s**ą

Jeśli dobrze się bawię, najbardziej zd*******a

Jeśli przedłużę i nadejdzie świt

Jestem jeszcze większą d****ą

Kiedy dostanę to, czego chcę (s**o, s**o)

To nie dlatego, że na to zasługuję (s**o, s**o)

I choć świat mnie zjada

Nie liczy się nawet sekunda