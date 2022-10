Nie żyje William Spence. Finalista "Idola" miał 23 lata

Willie Spence był uczestnikiem 19. edycji amerykańskiego "Idola". Wokalista doszedł do finału i zajął drugie miejsce. Wcześniej publikował covery w sieci. Szczególną popularnością cieszyła się jego wersja utworu "Diamonds" Rihanny. To właśnie ten utwór wykonał na castingu do programu "Idol", zachwycając jurorów.