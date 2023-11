Nie żyje Sława Mikołajczyk. "Byliśmy najpopularniejszym z zespołów"

W latach 70. Sława Mikołajczyk odniosła wielki sukces z piosenką "Ach, co to był za ślub" w wykonaniu z Quorum. Dekadę później dołączyła do grupy "Krystof Band" Krzysztofa Krawczyka podczas tournée po USA. Otrzymała wówczas propozycję długoterminowego kontraktu, ale zrezygnowała z niego ze względu na syna, który nie mógł do niej dołączyć.