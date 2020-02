Nie żyje "Popeye", płatny zabójca, współpracownik Escobara i gwiazda Netfliksa

Zmarł "Popeye", czyli Jhon Jairo Velasquez. Był najważniejszym mafioso od brudnej roboty w narkomafii Pablo Escobara. Po latach stał się gwiazdą YouTube, pojawił się też... na Netfliksie.

Popeye był najważniejszym zabójcą w kartelu Medelin. Przyznał się do zabicia prawie 300 osób, porwania Andrésa Pastrana Arango, który potem został prezydentem Kolumbii; do porwania kilku innych prominentnych polityków, do zlecenia 3 tys. innych zabójstw i do współpracy przy zamachu, w którym zginęło 110 osób.