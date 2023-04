Nie żyje Paul Cattermole. Wokalista miał 46 lat

S Club 7 to brytyjski zespół popowy, który powstał w 1998 r. na fali popularności Spice Girls. Członków ekipy wybrano w castingu spośród 10 tys. kandydatów. Zespół nagrał cztery albumy (ostatni w 2002 r.), z których pochodzą takie przeboje jak "Bring It All Back", "S Club Party", "Don’t Stop Movin’".